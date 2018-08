A pochi mesi dall’uscita sul grande schermo, Sky Cinema presenta Il tuttofare (produzione Wildside con Vision Distribution, scritto e diretto da Valerio Attanasio), in onda in prima tv lunedì 20 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e disponibile anche su Sky On Demand.

Antonio Bonocore (Gugliemo Poggi) è un praticante in legge che sogna un contratto nel prestigioso studio del suo mentore, il principe del foro Salvatore “Toti” Bellastella (Sergio Castellitto), fra i migliori avvocati italiani. Assistente, portaborse, autista e perfino cuoco personale: Antonio fa tutto per il suo capo.

Lo studio è di proprietà di Titti (Elena Sofia Ricci), la moglie di Bellastella, donna tirchia in fatto di soldi che gestisce la cassa di famiglia e un patrimonio di milioni di euro diviso fra ville a Capri e immobili a Londra.

Dopo aver superato l’esame di stato, per Antonio resta un ultimo favore da fare al suo mentore: sposare Isabel (Clara Alonso), amante argentina di Toti per assicurarle la cittadinanza italiana…

Racconta il regista: «Ho immaginato il Tuttofare come una sorta di romanzo di formazione comico sull’ingresso di un giovane nel mondo del lavoro. Il film diventa una satira proprio sulla lotta per la sopravvivenza in cui siamo tutti coinvolti: il ricco e il povero, l’arrampicatore sociale e il raccomandato, il poveraccio senza santi in paradiso e il potente di turno, che poi solitamente è quello che alla fine vince sempre».

Nel cast anche Luca Avagliano (Sono Tornato), Tonino Taiuti (Te lo leggo negli occhi) e Marcela Serli (Mai per amore: la fuga di Teresa).