Festival Show 2018, Mestre 24 agosto: tutti gli ospiti della serata

Nuovo appuntamento live con Festival Show, che venerdì 24 agosto fa tappa in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia). Lo spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, anche questa estate si è affermato come uno dei più apprezzati eventi estivi ad ingresso libero e ogni data ha richiamato migliaia di persone.

Ecco il cast artistico sul palco di Mestre: attesissimi The Kolors, Thomas, Irama, Ex-Otago, Moreno, oltre a due artisti navigati come Al Bano e Red Canzian. Si esibiranno, poi, Davide Merlini e Dalise. Per la sezione giovani emergenti, si sfideranno Kateryna Biehu dall’Ucraina e Sonia da Catania.

Presenta Bianca Guaccero insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Durante la serata, inoltre, Hoara Borselli è protagonista dei collegamenti dal backstage.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il terzo anno consecutivo, segue l’evento come media partner e confeziona tre speciali con il meglio del Festival Show 2018, in onda durante l’estate.

La prima puntata va in onda il 21 agosto alle 21.10 con il best of di Vicenza, Caorle e Jesolo Lido e la seconda il 28 agosto, sempre allo stesso orario. In attesa del gran finale a Trieste con Il Volo special guest.