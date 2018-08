‘Capossela – Ombra Tour’ in prima serata su Sky Arte domenica 19 agosto

Va in onda, in esclusiva su Sky Arte (canale 120, 400 e 106 di Sky) domenica 19 agosto alle 21.15 il tour OMBRA – Canzoni della Cupa e altri spaventi di Vinicio Capossela, show teatrale andato in scena lo scorso inverno.

Accompagnato dai suoi musicisti (Anusc Castiglioni, Glauco Zuppiroli, Alessandro Stefana, Giuseppe Leone, Vincenzo Vasi, Giovannangelo De Gennaro), Capossela ha presentato le canzoni del suo album più recente in una scenografia da teatro d’ombre grazie all’apporto creativo e progettuale dell’artista Anusc Castiglioni.

«Da molti anni, nei tour che seguono l’uscita di un disco, mi sforzo di mettere in scena l’immaginario dell’opera – ha dichiarato l’artista – È la grande possibilità dei concerti in teatro, realizzare la cosiddetta “sospensione dell’incredulità”. In questo tour l’Ombra è stata la materia sostanziale, esistenziale, scenica dello spettacolo.

Si tratta di abituarci al buio e finire in una specie di ipnosi a metà tra veglia e sonno che faccia affiorare in noi le creature che ci abitano. Che ci conduca nell’Ade, o nel buio di una silhouette, o nel rovescio di uno specchio, o in un bosco nella notte di plenilunio, o nei riflessi di una caverna.»

Il repertorio è in massima parte composto dalle composizioni dell’ultimo album di Capossela, Canzoni della Cupa, anche se non mancano brani tratti dai suoi precedenti lavori. Il film è stato prodotto da La Cupa srl, scritto da Vinicio Capossela e diretto da Enrico De Luigi e Dario Cioni.