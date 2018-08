Enrico Nigiotti: dal 24 agosto il singolo ‘Complici’ feat. Gianna Nannini

Arriva in radio e digitale venerdì 24 agosto Complici, nuovo singolo di Enrico Nigiotti in duetto con Gianna Nannini. Il brano anticipa l’album del cantautore livornese dal titolo Cenerentola, atteso per il 14 settembre.

Così il musicista, reduce dalla edizione 2018 di X Factor dove ha raggiunto la finale, introduce il brano in uscita:

«Complici è una canzone che ho scritto in maniera molto libera. La strofa è discorsiva, quasi parlata e il ritornello diventa la “morale della storia” già al primo ascolto. Alcune intuizioni di Gianna sul testo e la sua voce unica hanno reso tutto veramente magico».

Complici si ascolta come un vero e proprio dialogo, intimo e sincero, a due voci: quella inconfondibile e unica della rockstar italiana e quella piena e profonda di Enrico Nigiotti.

Complici

Ogni volta che scappiamo è per riprenderci.

Quanta voglia che ci toglie il fiato.

Mangiami e stringimi

Oltre quello che verrà.