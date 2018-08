Ci saranno anche i Backstreet Boys sul palco degli MTV VMAs 2018, in onda dal Radio City Music Hall di New York lunedì 20 agosto attraverso la rete globale di canali di MTV. Oltre alla band, tra i freschi nomi ufficializzati dall’emittente anche Bazzi e Bryce Vine che si esibiranno live sul red carpet dei Vmas durante il pre show dell’attesissimo evento.

Si completa così il cast della serata, dopo la conferma della presenza di Cardi B, in apertura dello show, Jennifer Lopez – premiata con il Michael Jackson Video Vanguard Award – Ariana Grande, Shawn Mendes, Logic con Ryan Tedder, Nicki Minaj, Travis Scott, Post Malone e Panic! At the Disco, che presenteranno il brano High Hopes.

Attesa anche per gli artisti nel ruolo di presenter, tra i quali spiccano Blake Lively, Kevin Hart, Anna Kendrick, KYLE, Lenny Kravitz, Liam Payne, Backstreet Boys, Rita Ora, Shay Mitchell, Tiffany Haddish e molti altri.

I VMAs di MTV andranno in oltre 180 paesi e territori, raggiungendo oltre mezzo miliardo di famiglie in tutto il mondo. In Italia lo show sarà trasmesso solo su MTV (in esclusiva su Sky canale 130) lunedì 20 agosto in diretta dalle 2.00 del mattino e martedì 21 agosto alle 21.00 nella versione sottotitolata.