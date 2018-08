Sono 60 quest’anno le candeline che Madonna Louise Veronica Ciccone deve spegnere. La regina del pop mondiale è nata, infatti, il 16 agosto 1958 e fin da giovanissima ha saputo rivoluzionare la musica imprimendole la sua indelebile firma. Per celebrare questo compleanno, il sito Stylight ha scandagliato le copertine più belle dedicate alla signora Ciccone, selezionando quelle più iconiche con l’aggiunta di 27 ingredienti speciali che rendono la Material Girl unica.

Da Queen of Pop con 7 Grammy in tasca e 255 canzoni registrate nel corso della sua carriera, a Queen of Style: Madonna continua a segnare anche la moda. Non è un caso se un anonimo ha sborsato ben 52.000$ pur di aggiudicarsi il reggiseno a cono firmato da Jean-Paul Gaultier e indossato durante il Blond Ambition Tour.

E ancora: Queen of Business (con il valore stimato di oltre mezzo miliardo di dollari, Madonna è fra le donne più ricche degli Stati Uniti), Queen of Love (due matrimoni alle spalle e sei figli, di cui quattro adottati), Queen of hot e Queen of rebellion con la sua provocatorietà anche sessuale. Buon 60° compleanno, Miss Ciccone!