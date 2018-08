Festival Show 2018, Lignano Sabbiadoro 21 agosto: tutti gli ospiti della serata

L’ultima delle 4 tappe nelle più belle località balneari dell’Alto Adriatico si terrà il 21 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine).

Ecco svelato il cast artistico: Dolcenera, le band Dear Jack, Le Vibrazioni e i Nomadi, il cantautore Enrico Nigiotti, Einar, Andrea Febo, Grace Cambria, infine Paolo Belli, conduttore e musicista, e Roby Facchinetti & Riccardo Fogli. Per la sezione giovani emergenti, si sfideranno Andrea Settembre da Napoli e la band Le Stanze di Federico

Lo spettacolo inizia alle 21.00, ma l’intrattenimento comincia nel pomeriggio con il sound check degli artisti e con il pre show (dalle 20.00), in cui i main sponsor di Festival Show si rendono protagonisti sia sul palco che nell’apposito villaggio sponsor.

Presenta la Bianca Guaccero insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Durante le prove, nel backstage Hoara Borselli conduce lo speciale in diretta su Radio Bella e Monella.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il terzo anno consecutivo, segue l’evento come media partner e confeziona tre speciali con il meglio del Festival Show 2018, in onda durante l’estate.

La prima puntata va in onda il 21 agosto alle 21.10 con il best of di Vicenza, Caorle e Jesolo Lido e la seconda il 28 agosto, sempre allo stesso orario. In attesa del gran finale a Trieste con Il Volo special guest.