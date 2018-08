‘Hit The Road Man’, 12 agosto: Cucinotta, Verdone e Zilli tra gli ospiti ANTICIPAZIONI

Domenica 12 agosto 2018, su Canale 5 in seconda serata, va in onda il quarto appuntamento con Hit The Road Man, il magazine tv condotto e ideato da Pascal Vicedomini che accende i riflettori sui grandi protagonisti del mondo dello spettacolo.

Ospiti della settimana sono Carlo Verdone, Maria Grazia Cucinotta, Piero Chiambretti, Nina Zilli e Veronica Berti Bocelli.

Inoltre, previsti anche gli interventi di John Travolta, Andy Garcia, Ali McGraw, Mario Balotelli, Michelle Rodriguez, Renzo Arbore, Oliviero Toscani, Le Vibrazioni, Jerry Calà, Giusy Ferreri, Omar Hassan e il direttore dell’Ansa Luigi Contu.

“È una gioia poter raccontare al pubblico le vicende dello showbiz globale unitamente alle storie dei nostri artisti impegnati nella ricca estate di eventi – dichiara Vicedomini – Un magazine agile e ricco di notizie per raccontare l’estate 2018 con semplicità e tanto buon umore”.

La trasmissione è una co-produzione Italian Independent Productions – Ege.