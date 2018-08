Il documentario ‘Basquiat – Un ribelle a New York’ su Sky Arte domenica 12 agosto

A 30 anni esatti dalla sua scomparsa, domenica 12 agosto alle 21.15 in prima visione assoluta Sky Arte (canale 120, 400 e 106 di Sky) trasmette Basquiat – Un ribelle a New York (v.o. Basquiat: Rage To Riches).

Attraverso interviste esclusive alle sorelle dell’artista, Lisane e Jeanine, che non hanno mai parlato in un documentario per la tv del lavoro e della vita del fratello, sarà possibile conoscere degli aspetti poco noti della sua vita e della sua personalità.

Con straordinaria franchezza, i più famosi galleristi delle opere di Basquiat, tra cui Larry Gagosian, Mary Boone e Bruno Bischofberger, insieme alla cerchia dei suoi più intimi amici, dei suoi estimatori e di artisti che l’hanno conosciuto, raccontano nel documentario i successi, i guadagni, le droghe e il razzismo con cui Basquiat ha dovuto fare i conti quotidianamente nel corso della sua vita.