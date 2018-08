[COMUNICATO STAMPA] Bibione (Venezia) ha accolto a braccia aperte Festival Show, che ha portato in Piazzale Zenith migliaia di persone per assistere alla performance di grandi artisti della musica italiana ma anche per ballare, per scherzare insieme alla briosa conduttrice Bianca Guaccero e, infine, per riflettere con i messaggi sociali per i quali da sempre la kermesse ha un occhio di riguardo.

Ha aperto la serata la sfida tra i giovani emergenti, vinta dalla band Nameless di Ferrara. Bianca Guaccero si è unita eccezionalmente alla crew di Etienne Jean Marie come ballerina e ha dato inizio alle esibizioni dei big della musica.

Tra i primi a salire sul palco il giovane protagonista di Io Canto Alessandro Coli e gli Atlanto, poi la storica band Collage, Nesli, Alessio Bernabei, Ricchi e Poveri, il cantautore Enrico Nigiotti e la rivelazione musicale internazionale Mihail che, oltre al brano Who you are, ha fatto ascoltare in anteprima l’inedito Guess it’s on you.

Il Vice Sindaco di San Michele al Tagliamento Gianni Carrer è salito sul palco e ha affermato che il calendario estivo di Bibione ruota intorno a Festival Show, la cui data viene fissata con mesi di anticipo per poi costruire il resto delle manifestazioni. È stata eletta Miss Amen Festival Show Bibione 2018 “oro” Sonia Malisani di Bertiolo (Ud).

La serata si è chiusa con gli applauditissimi Elodie e Fabrizio Moro, che ha regalato ai tanti fan un’esibizione in acustico. La giornata ha registrato il record di presenza con 30mila persone.