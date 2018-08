Festival Show: Il Volo ospite speciale della finale il 1° settembre a Trieste

Ci saranno anche i ragazzi de Il Volo a Trieste per la puntata finale del tour Festival Show 2018, il 1° settembre in Piazza Unità d’Italia. Con questa partecipazione straordinaria, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno scelto di omaggiare la kermesse di Radio Birikina e Radio Bella & Monella.

«Sarà una finalissima di Festival Show 2018 in grande stile con un cast di altissimo profilo artistico – commentano gli organizzatori di Festival Show – La partecipazione straordinaria de Il Volo va a confermare l’evento come una delle più importanti manifestazioni musicali dell’estate».

Alla conduzione Bianca Guaccero, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Come sempre, l’ingresso sarà libero e l’evento comincerà alle 20.30. Altri protagonisti della musica italiana presenti a Trieste, saranno svelati nei prossimi giorni ma intanto ecco le prime messe in onda televisive.

Grazie, infatti, alla partnership con Real Time (canale 31 del gruppo Discovery Italia) Festival Show 2018 arriva in tv. La prima puntata andrà in onda il 21 agosto alle 21.10 con il best of di Vicenza, Caorle e Jesolo Lido e la seconda il 28 agosto, sempre allo stesso orario.