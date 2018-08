Grein: fuori il videoclip del singolo ‘Pausa G’ prodotto da Alieno

[COMUNICATO STAMPA] Gianluca Iannetti in arte Grein è il vincitore del contest One Shot Game (lo stesso contest vinto da Ultimo nel 2016). Pausa G è il primo singolo di Grein prodotto da Alieno, è uscito in radio e nei digital store il 30 luglio.

“Pausa G – dichiara Grein – è un singolo che si discosta dalle mie precedenti uscite, essendo ricco di sonorità e ritmi più estivi, ma mantenendo comunque l’energia e l’aggressività di Grein. Le tematiche creano un’atmosfera più “happy” che arriva al culmine nel ritornello esplosivo”.

Biografia

Grein classe 1999 nato e cresciuto a Roma, ha trascorso buona parte della sua infanzia nel quartiere Appio Latino. Inizia ad avvicinarsi alla musica fin da bambino, grazie al padre musicista, suonando il basso.

Appassionato di rap, inizia a suonare nei vari locali romani e partecipa a vari contest dai tempi della prima liceo scientifico. Pubblica sui suoi canali i suoi brani fino ad arrivare alla vincita del One Shot Game.