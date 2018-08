Castrocaro 2018 torna su Rai 1, appuntamento il 10 agosto ANTICIPAZIONI

[COMUNICATO STAMPA] La televisione cambia, si evolve e così anche il Festival di Castrocaro che giunto alla sua 61esima edizione è pronto a tornare su Rai1 con una formula differente più dinamica e fresca, giustificata anche dalla scelta del posizionamento che passa dalla prima alla seconda serata.

L’arrivo di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla portano freschezza e dinamicità all’evento che però non cambia e lascia al centro dell’attenzione la musica e i talenti dei 10 finalisti. Solo uno sarà il vincitore e forse il big del futuro? Dal Festival di Castrocaro sono partiti i grandi della musica e come non citare Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Zucchero, Iva Zanicchi e Caterina Caselli.

Una giuria volutamente tecnica e d’autore, sarà capitanata dalla straordinaria Katia Ricciarelli, ospite d’onore della serata. L’appuntamento con Castrocaro 2018 è per venerdì 10 agosto alle ore 23.15 su Rai1.