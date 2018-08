Festival Show 2018, Bibione 9 agosto: tutti gli ospiti della serata

Dopo aver raccolto 20mila persone a Jesolo, Festival Show prepara la sua terza tappa, in una delle più belle località balneari del Nord Italia: il 9 agosto appuntamento in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia). Lo spettacolo inizierà alle 21.00, ma l’intrattenimento di qualità comincia sin dal pomeriggio con il sound check degli artisti e con il pre show (dalle 20.00).

Per questa tappa l’organizzazione di Festival Show ha messo insieme un cast d’eccezione: la rivelazione musicale internazionale Mihail, gli artisti che dominano le classifiche Fabrizio Moro, Elodie, Enrico Nigiotti, Alessio Bernabei, Nesli, Fred De Palma, Alessandro Coli e due band storiche come Ricchi & Poveri e Collage. Per la sezione giovani emergenti, si sfideranno Alison Medini da Verona e la band Nameless da Ferrara.

Presenta Bianca Guaccero insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Durante le prove, nel backstage Hoara Borselli conduce lo speciale in diretta su Radio Bella e Monella.

Durante la serata due momenti a carattere sociale: quello “storico” a favore della Città della Speranza, Fondazione che si occupa che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie e una campagna di sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica nei mari.

Rinnovata la partnership con Real Time (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il terzo anno consecutivo, segue l’evento come media partner e confeziona tre speciali con il meglio del Festival Show 2018, in onda durante l’estate.