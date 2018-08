Tony Bennett e Diana Krall insieme nel nuovo album Love Is Here To Stay. Esce, infatti, il prossimo 14 settembre su etichetta Verve/Columbia Records il progetto a due voci che celebra il comune amore dei due artisti per George e Ira Gershwin. Non è la prima volta che Bennett e Krall si trovano a collaborare: amici di vecchia data, infatti, i Diana e Tony sono stati insieme in tour nel 2000 e hanno registrato alcuni duetti.

L’album arriva in occasione del 120° anniversario della nascita di George Gershwin ed è stato registrato con il trio di Bill Charlap e prodotto da Dae Bennett e dallo stesso Charlap, con Danny Bennett come Executive Producer. L’uscita è prevista nei formati CD, vinile, digitale e su tutte le piattaforme di streaming.

In merito al disco, Danny Bennett, Presidente e CEO del Verve Label Group ha dichiarato: “Quando Tony Bennett e Diana Krall cantano i brani dei Gershwin, raggiungono il perfetto equilibrio tra la qualità del canto e la consumata maestria del comporre.

È una di quelle registrazioni che all’ascolto ti fanno pensare che tutto questo dovesse accadere, si trattava solo di portare questi due straordinari interpreti in studio e metter loro di fronte il songbook dei Gershwin.”

Ecco la tracklist di Love Is Here To Stay di Tony Bennett e Diana Krall: