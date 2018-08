Drake: fuori il video del singolo ‘In My Feelings’, brano in radio dal 17 agosto

È online dal 3 agosto il video ufficiale di In My Feelings, nuovo singolo di Drake estratto dall’album Scorpion. La clip vede la partecipazione di celebrità internazionali quali Phylicia Rashād (Claire Robinson nella sitcom Robinson), La La Antony e Shiggy.

Proprio il comico americano ha avviato la challenge #InMyFeelingsChallenge sui social ripresa anche da Will Smith, Dua Lipa, Ciara, Steve Aoki e molti altri vip. Karena Evans ha diretto il video, prodotto da Popp Rock mentre Director X, Taj Critchlow e Fuliane Petikyan ne sono i produttori esecutivi.

In My Feelings arriva in rotazione radiofonica il 17 agosto ma è già un successo da oltre 261 mila stream su Spotify. Inarrestabile anche l’ascesa dell’album Scorpion che nelle prime 24h ha registrato 132 milioni di play e in una sola settimana 1 miliardo di stream globali. È la prima volta che un artista raggiunge questo risultato, infrangendo ogni precedente record.