[COMUNICATO STAMPA] L’appuntamento con la seconda edizione di RTL 102.5 Power Hits Estate 2018 all’Arena di Verona è già sold out: l’appuntamento è per lunedì 3 settembre in diretta in Radiovisione (canale 36 DTT e 750 di Sky) su RTL 102.5 dove verrà incoronata la canzone che ha fatto da colonna sonora all’estate 2018.

Moltissimi i cantanti che si alterneranno sul palco per un grande show musicale: Annalisa, Benji e Fede, Bianca Atzei, Boomdabash & Loredana Bertè, Calcutta, Carl Brave feat. Fabri Fibra e Francesca Michielin, Dolcenera, Elodie feat. Michele Bravi e Guè Pequeno, Emis Killa.

E ancora: Emma, Fabrizio Moro feat. Ultimo, Le Vibrazioni feat. Jake la Furia, Lo Stato Sociale feat. Luca Carboni, Malika Ayane, Negramaro, Takagi e Ketra feat. Giusy Ferreri, The Giornalisti, Fabio Rovazzi, The Kolors feat J-Ax, Sfera Ebbasta, Baby K, Ghali.

Anche grandi nomi della scena musicale internazionale: Thirty Seconds to Mars, Alvaro Soler, Alice Merton, Mihail, Bob Sinclar. E non finisce qui…ci saranno tanti altri grandi ospiti a sorpresa.

La canzone vincitrice, come nella prima edizione, verrà decretata da un sistema di votazione che prevede le preferenze degli ascoltatori, espresse sul sito www.rtl.it, combinate con la classifica di Earone che riguarda l’airplay radiofonico.