Annuncio a sorpresa per la fine della seconda edizione di RisorgiMarche, festival solidale per le comunità colpite dal sisma ideato e promosso da Neri Marcorè. A margine dell’ultima data del calendario ufficiale (2 agosto), l’attore ha annunciato la presenza di Jovanotti, protagonista domenica 5 agosto sui prati tra Matelica e San Severino Marche con un set unico.

Per l’occasione, Cherubini allestisce una jam session con quattro dei musicisti che hanno suonato nel suo tour 2018 per una vera una festa sotto il sole. Con Jovanotti, presenti Riccardo Onori (chitarra), Leonardo D’Angilla (percussioni), Gianluca Petrella (fiati) e il marchigiano Saturnino, amico di Lorenzo e suo compagno sul palco da 28 anni.

“La soddisfazione per aver dato vita a una seconda edizione di RisorgiMarche con ancora più appuntamenti, più spettatori, più entusiasmo e una filosofia consolidata è enorme. – ha dichiarato Neri Marcorè – Non parlo solo a nome mio ma in rappresentanza di tutte le persone che lavorano in questa organizzazione, cui sono infinitamente riconoscente, che con il loro impegno costante, iniziato mesi fa e proseguito sul campo, o meglio sui prati montani del cratere sismico, hanno reso possibile e fruibile a tutti questo festival che vuole contribuire a ricostruire un senso di comunità e appartenenza e sostenere lo spirito di chi ha subito danni e perdite dal terremoto del 2016.

Senza gli artisti che hanno accettato la mia proposta, tutta questa meraviglia non avrebbe potuto essere vissuta. Li voglio ringraziare tutti ancora una volta. Tra questi ce n’è uno che pochi giorni fa ha voluto farci un grandissimo regalo confermandoci la sua disponibilità a chiudere davvero coi fuochi d’artificio questo secondo anno di festival, quando pensavamo non ci sarebbero potute essere altre sorprese: Jovanotti!

Con un set particolare per RisorgiMarche che si preannuncia già da ora come l’evento clou, saranno 16 gli appuntamenti di quest’edizione. Lorenzo si esibirà domenica 5 agosto nei pressi dell’Abbazia di Roti a Matelica, e in quell’occasione ci abbracceremo tutti, virtualmente e fisicamente, per quella che sarà la grande festa finale dell’edizione 2018. Grazie di cuore, Lorenzo!”.