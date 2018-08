Laioung: il nuovo singolo è ‘In discesa’, nuovo progetto in autunno VIDEO

Non è trascorso molto tempo dal suo album di debutto Ave Cesare: veni, vidi, vici che Laioung è già pronto ad uscire in autunno per Sony Music con un nuovo progetto. Ad anticiparlo è il singolo In discesa, da venerdì 27 luglio in radio e digitale oltre che in rete con il videoclip ufficiale.

Nel brano le sonorità trap si mescolano a suoni latin, qui sperimentati per la prima volta dall’artista che lascia da parte le tematiche sociali per raccontare senza retorica desideri e paure di una vera storia d’amore.

L’ultimo anno di attività di Laioung è stato molto prolifico e all’insegna di importanti collaborazioni: con Fabri Fibra in Dipinto di blu contenuto nell’album Fenomeno, con Guè Pequeno nel brano Te quiero e con Biagio Antonacci che lo ha voluto nel suo tour nei palazzetti e nel suo album Dediche e manie con il brano Sei nell’aria.