Briga: il nuovo singolo e video ‘Dopo di noi nemmeno il cielo’ dal 3 agosto

Arriva in radio venerdì 3 agosto Dopo di noi nemmeno il cielo, nuovo singolo e video di Briga estratto dal recente album di inediti Che Cosa Ci Siamo Fatti (Honiro Label/Sony Music). Prodotto da Yoshimitsu e Manusso, firme musicali dell’ambiente Hip-Hop, il pezzo suona moderno e intenso fra pop e rap.

Strofe ritmate e serrate in cui si inseriscono ritornelli cantati: questi gli ingredienti riconoscibili del cantautore romano Briga.

Quanta arroganza nello sguardo mio/ Solo per fingere che è tutto ok / Mi dici: ‘prima conta fino a 10’ / Ma se m’impegno, a stento arrivo a 6 / Mi sono spinto oltre l’istinto/ Per darti ciò che desidero / E mi distinguo da un animale Perché so di essere libero…