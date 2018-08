Boy George and The Culture Club di nuovo insieme: esce l’album ‘Life’ TRACKLIST

[COMUNICATO STAMPA] Boy George and The Culture Club pubblicano il loro nuovo singolo Let Somebody Love You. Prodotto da Future Cuts e scritto da Boy George, Roy Hay, Michael Craig, Jon Moss e Ritchie Stevens, il singolo è il primo nuovo materiale della band in vent’anni.

Il brano annuncia anche la pubblicazione del nuovo album Life, in uscita il 26 ottobre per BMG e già disponibile in pre-order. La band ha inoltre rivelato le immagini dell’artwork album, realizzate dal celebre fotografo britannico Rankin.

Guardando al futuro, il 2018 segna una nuova era per Boy George e Culture Club, che pubblicano la loro prima nuova musica in 20 anni e partiranno per un tour mondiale durante l’estate, prima di portare il The Life Tour nel Regno Unito a novembre.

“Abbiamo messo insieme uno spettacolo incredibile che sarà pieno di successi e ricordi favolosi”: ha dichiarato Boy George. Di seguito, intanto, la tracklist di Life: