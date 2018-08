Arriva in radio venerdì 3 agosto il nuovo singolo di Mecna, Un drink o due, estratto dal recente album Blue Karaoke e prodotto da Big Fish. «Avevo in mente questa cosa del karaoke, che è un metro di paragone, di giudizio delle canzoni che rimangono nel tempo. – ci aveva raccontato l’artista in questa intervista – Di solito è qualcosa di trash ma volevo usare questo termine in riferimento a un mondo specifico e l’auspicio è che i miei pezzi possano rimanere. »

Mecna è stato scelto tra l’altro da Apple insieme ad altri 21 creativi italiani per la campagna di lancio del nuovo store milanese per il quale il rapper foggiano ha realizzato un brano inedito e una grafica ad hoc. Presto sono in arrivo i primi appuntamenti dal vivo, con cui l’artista si esibirà in tutta Italia con Lvnar.

Ecco le prime date del tour invernale: