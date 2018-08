La Municipàl: dopo ‘I Mondiali del ’18’ ecco ‘Italian Polaroid’ VIDEOCLIP

[COMUNICATO STAMPA] L’estate 2018 de La Municipàl non finisce con I Mondiali del ’18: arriva Italian Polaroid, la nuova canzone del progetto di Carmine e Isabella Tundo.

Italian Polaroid è l’istantanea della storia di due ragazzi che si sono conosciuti per caso. È il racconto di un amore che poteva nascere e di un imprevisto che trasforma un’avventura di fine estate in qualcosa di troppo complicato per essere vissuto e di troppo grande per essere dimenticato.

Nuovi romantici e sperimentatori del pop d’autore, i fratelli Carmine e Isabella Tundo sono il cuore pulsante del progetto La Municipàl, la band che ha vinto il contest del Concerto del Primo Maggio 2018.

Appena un mese fa, con il brano I Mondiali del ’18, La Municipàl è entrata nella Viral 50 Italia di Spotify raggiungendo il 5° posto e, poco dopo, è stata inserita anche nella ambìta playlist Indie Italia. Italian Polaroid, pubblicata appena qualche ora fa, è già entrata anch’essa nella Indie Italia di Spotify (con tanto di copertina della playlist dedicata alla band).

Il brano Italian Polaroid è prodotto da iCompany e distribuito da Artist First ed è stato realizzato con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina- Copia privata per i giovani, per la cultura”.