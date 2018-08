[COMUNICATO STAMPA] A un anno dall’uscita dell’album Rainbow, Kesha ha deciso di festeggiare con un documentario che ne mostra il dietro le quinte e che sarà disponibile su Apple Music dal 10 agosto. Diretto da Kesha stessa insieme a suo fratello Legan Sebert e a Kevin Hayden e prodotto da Magic Seed Productions, Rainbow – The Film svela i dettagli della creazione dell’album e ne enfatizza il potente messaggio di forza, perseveranza e amore per se stessi.

«Dedicarmi all’album “Rainbow” è stato un processo terapeutico e mi ha dato l’opportunità di scoprire persino una terza dimensione dell’arte che mi ha aiutato a raggiungere una guarigione e una catarsi ancora più profonda», ha raccontato Kesha.

«Spero che questo film in un certo senso ti faccia sentire vulnerabile, come se stessi per farti male, in questo caso spero di essere colei che può farti stare meglio», ha spiegato la cantante. Rainbow – The Movie unisce un documentario veritiero con frammenti psichedelici per poter spiegare la battaglia di Kesha con i suoi demoni interiori e con problem reali di vita quotidiana.

Il documentario è una storia di redenzione che racconta come sono stati affrontati momenti molto bui ma mostra anche Kesha mentre si diverte in giro per i rock club del suo Paese oppure mentre scrive e registra il suo album o mentre si prepara alla trionfale esibizione durante l’ultima cerimonia dei Grammy.