Festival Show 2018, Jesolo Lido 2 agosto: tutti gli ospiti della serata

[COMUNICATO STAMPA] Giovedì 2 agosto Festival Show, il festival itinerante dell’estate italiana, arriverà a Jesolo Lido (Venezia), in Piazza Torino, pronto a confermarsi come il principale evento musicale della località balneare! Lo spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, infatti, si è ormai affermato come uno dei più apprezzati eventi estivi ad ingresso libero, grazie alla passione e alla professionalità di anni di esperienza e alla qualità degli sponsor. Ogni data si trasforma in un grande evento live, capace di entusiasmare il pubblico di tutte le età!

I The Kolors si aggiungono al cast che vede sul palco le potenti voci di Alexia e Anna Tatagelo, l’energia di Elettra Lamborghini, la rivelazione di Amici Emma Muscat, il rapper Fred De Palma e gli idoli dei ragazzi Lele e Sonohra. Ospite speciale per “i miti di Radio Birikina” Jerry Calà.

Per la sezione giovani emergenti, si sfideranno Abby Scalpello da Malta e Aurora Corrao da Ragusa. Si esibiranno anche Elya, Anthony & Vittorio Conte, Giorgio Baldari e il rapper milanese Peligro.

Presenta la bella conduttrice televisiva e attrice Bianca Guaccero insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante. Durante le prove, nel backstage Hoara Borselli conduce lo speciale in diretta su Radio Bella e Monella.