Alessio Bernabei è ‘Senza filtri’: dal 7 settembre il nuovo album

Mentre in radio e digitale suona l’ultimo singolo Ti ricordi di me?, arriva l’annuncio tanto atteso dai fan: esce infatti il 7 settembre il nuovo album di Alessio Bernabei per Warner Music.

Intitolato Senza filtri, il progetto si è fatto aspettare parecchio: dal precedente lavoro Noi siamo infinito sono trascorsi oltre due anni, con – nel mezzo – un’ulteriore partcipazione solista a Sanremo e la hit estiva 2017 Non è il Sud America.

Look e immagini rinnovati così come un sound centrato e cresciuto aprono la strada del nuovo progetto di Bernabei che lo introduce con queste parole:

“Non uso filtri sulle mie immagini sui social così come non sono capace di usarli nella vita. Volevo che questo album mi rappresentasse: Io sono spontaneo, istintivo, genuino, non c’è nulla di costruito o modificato in quello che sono e faccio.

A volte sono stato criticato per questo, ma non amo nascondermi dietro a dei filtri, preferisco essere me stesso e mostrarmi sincero alla gente”. E non aspettiamo di ascoltare che cosa ci canterà.