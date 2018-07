Isle of MTV Malta 2018: lo speciale su MTV il 1° agosto in prima serata

È in programma per la prima serata di mercoledì 1° agosto su MTV la messa in onda dello speciale dedicato ad Isle of Mtv Malta 2018, il grande evento musicale che ha riempito l’isola e la storica piazza Il-Fosos.

Dal 27 giugno al 1° luglio, infatti, Malta ha ospitato un’intera settimana di concerti e dj set – la Malta Music Week -, inaugurata dal più grande live show gratuito dell’estate europea.

Sul palco Jason Derulo, Hailee Steinfeld e Sigala con gli ospiti speciali Paloma Faith e Ella Eyre cui si sono uniti Dimitri Vegas e Like Mike per una notte stellata di musica live all’aperto.

Dopo la diretta del 27 giugno scorso, il nuovo appuntamento con Isle of MTV Malta è su MTV (in esclusiva su Sky al canale 130) con uno speciale televisivo dedicato mercoledì 1° agosto alle ore 21.00.