[COMUNICATO STAMPA] L’Associazione Culturale Imperia Musicale è lieta di confermare la quarta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, in collaborazione con il CivOneglia, con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia.

La nuova edizione del Festival si articolerà in tre giornate, dal 6 all’8 agosto: la prima, quella di lunedì 6 agosto in Piazza San Giovanni, sarà dedicata alla Notte con gli Autori e vedrà sul palco di piazza San Giovanni la presentazione del volume Abbassa quello stereo! (CreateSpace Editore, 2018) di Alberto “Il Cala” Calandriello, con interventi musicali a cura di Geddo e Alessandro Sapiolo.

La seconda, quella di martedì 7 agosto in Piazza De Amicis, sarà rivolta all’ascolto delle nuove proposte artistiche che parteciperanno al neonato Premio Imperia Musicale, che mette in palio, per il vincitore, l’apertura al grande concerto della terza serata, con l’esibizione di 14 finalisti da tutta Italia.

La terza, infine, quella di mercoledì 8 agosto in Piazza San Giovanni, proporrà il consueto grande concerto, che vedrà sul palco L’Aura, Nathalie e Stona e, in apertura, il vincitore del Premio Imperia Musicale. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e con inizio alle ore 21.