Davide Locatelli: oltre 1 milione di views per il videoclip di ‘Pirates Of Caribbean’

Non succedeva da dodici anni che un pianista superasse 1 milione di views in rete con il videoclip di un suo singolo. A raggiungere, oggi, questo traguardo Davide Locatelli con Pirates of Caribbean, primo singolo del giovane musicista prodotto da Sony Music.

Diventato virale su web e social networks, il video supera la soglia del milione dopo che c’era riuscito nel 2006 Ludovico Einaudi con Nuvole Bianche. Un risultato molto importante, considerate anche la giovane età di Davide, che compirà 26 anni ad agosto.

“Sono molto felice – dice Davide – È la vittoria di tutti. Ho trovato un team che ha creduto in questo progetto fin dall’inizio. Sono orgoglioso e carico e non vedo l’ora di far ascoltare il nuovo singolo, al quale sto lavorando”.

Lo stile di Davide Locatelli, pianista rock (come ama definirsi), è un condensato di amore per la musica coltivato fin da bambino, nutrito da un’energia che spinge talmente tanto, da far percepire attraverso i tasti il suo stato d’animo.