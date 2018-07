Tormentone al quadrato. Alvaro Soler non si accontenta e dal 3 agosto porta in radio il remix della hit 2018 La cintura, brano dalla sua pubblicazione non abbandona le posizioni alte delle classifiche. Così, dopo El mismo Sol, Sofia e Yo Contigo tu Conmigo, anche l’estate del 2018 conferma il successo dell’hit maker spagnolo.

La cintura Remix vede la collaborazione della teen idol argentina Tini (famosa per il ruolo di Violetta) e il rapper multiplatino Flo Rida. Combinazione di assi, insomma.

Il singolo, che anticipa l’uscita del nuovo album Mar de colores atteso per il 7 settembre, è stato certificato Doppio Disco di Platino in Italia e ha già totalizzato oltre 106 milioni di stream su Spotify nel mondo e oltre 100 milioni di views per il video su Youtube.