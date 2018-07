Marco Mengoni: esce il 30 novembre il nuovo album di inediti VIDEO SOCIAL

I segnali suonavano già inequivocabili: un lungo periodo di silenzio (se escludiamo gli immancabili selfie coi fan in giro), poi una serie di foto postate in rapida successione, quindi la sparizione dai canali social. Qualcosa bolliva nella pentola di Marco Mengoni. In questo caldo lunedì di fine luglio arriva una conferma, o meglio una data: 30 novembre 2018.