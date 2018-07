Tuborg Open: Selton e Lemandorle coinvolte da Levante, evento finale a Milano

Lanciato qualche settimana fa, il singolo Stay Open di Diplo e MØ feat. Levante per il progetto Tuborg Open assume ora nuove vesti. La cantautrice italiana ha, infatti, deciso di coinvolgere nell’iniziativa anche i colleghi Selton e Lemandorle, invitandoli a realizzare la propria versione del brano.

In fondo obiettivo dell’evento targato Tuborg è incoraggiare le persone a essere Open To More, seguendo le proprie inclinazioni e mantenendo al contempo un atteggiamento aperto e creativo. Per questo motivo, il “contagio” messo in atto da Levante non fa che propagare il progetto secondo una naturale evoluzione.

Ne sono, così, nate due cover in acustico dallo spirito personale: da una parte il brano pop e divertente dei Selton e dall’altra una versione leggera ma più introspettiva firmata da Lemandorle.

Tutti i musicisti saranno presenti sul palco del grande evento finale in calendario giovedì 18 ottobre al Fabrique di Milano. Per una grande festa della musica, senza confini.