Einar: fuori il video del singolo ‘Notte d’agosto’, brano scritto da Tony Maiello

È in rete, sul canale ufficiale YouTube oltre che disponibile in radio, il nuovo singolo di Einar, Notte d’agosto, estratto dal’EP di debutto Einar. Brano up-tempo scritto da Tony Maiello, il pezzo ben suona in queste calde settimane estive, colonna sonora adatta ai primi amori adolescenziali e ai “baci che esplodono in una notte d’agosto”.

Accompagna il singolo il videoclip ufficiale, con la regia di Claudio Zagarini, che ha dato forma visiva allo spirito della canzone: tra spensieratezza, feste sulla spiaggia e viaggi on the road con gli amici.

Intanto, Einar continua a incontrare i fan nei suoi instore: