È in programma dal 3 al 7 ottobre la quattordicesima edizione del Festival delle Lettere che si svolge a Milano presso tre sedi: Laboratorio Formentini, Teatro Filodrammatici, Teatro Franco Parenti. Al centro della rassegna, come di consueto, un tema annuale che in questo 2018 è Lettera a chi ha cambiato la mia storia in merito al quale chiunque può inviare il proprio contribuito (concorso fino al 31 agosto).

In occasione del lancio del bando, Lo Stato Sociale ha voluto scrivere la propria lettera, indirizzandola a Matteo, amico e manager del gruppo che con loro. Eccola:

“Se avessimo avuto la capacità di prevederlo non l’avremmo fatto, mentre abbiamo avuto la fortuna e la capacità di immaginarlo e l’immaginazione, come tale, è imponderabile e indefinita, l’immaginazione ad un certo momento si adatta alla realtà giustificandola, rendendola a sua volta accettabile e gradevole.”

La lettera diventa anche fonte di ispirazione per registi (professionisti o dilettanti) che vorranno partecipare al contest Movieletters con piccoli film basati sulle lettere più belle. Oltre che per il tema dell’anno, è possibile inviare la propria lettera anche per le altre categorie in concorso: