Davide Petrella: fuori il videoclip del nuovo singolo ‘Nevada’ dall’album ‘Litigare’

“Questa canzone dovevo tirarla fuori proprio in questo preciso momento della mia vita. Mi piace la rete. Mi piace la gente. Mi piacciono le cose sbagliate, ma quelle belle però.. quelle che arrivano all’improvviso e ti spaccan’ o core.. come questa canzone ha fatto per me. Raccontateci qualcosa, che ci emozioni”: così Davide Petrella introduce il nuovo singolo, Nevada, secondo estratto dall’album Litigare uscito lo scorso 8 giugno (qui la nostra intervista).

Ad accompagnare il brano è un videoclip che intende raccontare l’amore attraverso un lungo bacio. L’immagine dal forte impatto è narrata in maniera semplice e sintetica, con un gesto di valore universale. I due attori sono immersi nella natura al centro di un tornado: mentre tutto attorno è un turbinio, per la coppia il tempo sembra quasi non esistere più.