VH1 Storytellers con Jovanotti: lo speciale chitarra e voce in tv, ecco dove seguirlo

Va in onda domenica 29 luglio alle 21.10 l’evento unico ed esclusivo VH1 Storytellers con Jovanotti, registrato al Teatro Carcano di Milano il 5 luglio scorso, il giorno dopo la chiusura del tour dei record. Lo speciale viene trasmesso nella sua versione integrale in contemporanea su VH1 (canale 67 del dtt), Paramount Channel (canale 27 del dtt) e Spike (canale 49 del dtt).

Primo protagonista in assoluto della produzione italiana di Storytellers, Jova è tornato a raccontarsi in una serata intima, che ha visto il cantautore sul palco da solo “chitarra e voce” davanti a 600 persone.

“Ero in tour e ho pensato di sfruttare l’adrenalina che avrei vissuto il giorno successivo all’ultima data, perché ero certo che avrei avuto una condizione emotiva unica in quel singolo giorno dopo la fine del tour – ha rivelato Lorenzo – Venendo da mesi di potenza sonora ed energia incredibile ero incuriosito dal trovarmi solo con il silenzio intorno e la platea di un teatro tradizionale.

È stato molto bello. Se dovessi rifarlo forse verrebbe meglio, ma non ugualmente vero. E a me interessa la verità più di ogni altra cosa. L’emozione, coglierla, viverla e trasmetterla.

Questo è il 30esimo anno dal mio primo album; il passato mi piace che resti passato e il mio sguardo è sempre rivolto al futuro, ma la cifra tonda va rispettata e allora ben venga un racconto parziale, personale e improvvisato di questi 30 anni on the road”.

Dagli inizi della carriera con il rap in inglese fino a quando al cantautorato, da quando in un fish and chips di Londra scrisse su un tovagliolo la frase Questo è l’ombelico del mondo, fino alla presa di coscienza che la donna amata è il soggetto di tutte le sue canzoni d’amore. Trent’anni di vita e di musica raccontati con una chitarra e un microfono.

Dove vedere VH1 Storytellers con Jovanotti

Il primo appuntamento con VH1 Storytellers con Jovanotti è con la premiere di sabato 28 luglio alle 21.00 su MTV Music (canale Sky 704). Quindi, solo domenica 29 luglio alle 21.10 lo speciale nella sua versione integrale, è in onda in contemporanea su VH1 (canale 67 del dtt), Paramount Channel (canale 27 del dtt) e Spike (canale 49 del dtt).

Dal 30 luglio Storytellers Jovanotti, sarà poi disponibile, in rotazione, su tutti i canali e sui canali digitali, nella versione editata.

In collaborazione con la Jova TV, Viacom ha proposto anche Oh Vita Making an Album, la produzione originale Jova e Bebe e lo Speciale Lorenzo Live 2018.