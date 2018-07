[COMUNICATO STAMPA] Il 7 settembre gli Urban Strangers tornano con il nuovo album di inediti U.S, cantando per la prima volta in italiano.

Il loro terzo album, prodotto da Raffaele Ferrante (Rufus), è un mix perfetto di testi cantautorali e sound internazionale. Scelgono di cantare in italiano per arrivare in modo più diretto alle persone pur continuando a sperimentare strade nuove sia nei testi che nella musica.Non so è il singolo che ha anticipato l’uscita del loro nuovo progetto discografico. Il sound è un insieme di influenze provenienti dal trip hop, dalla canzone italiana e dall’elettronica contemporanea.

«Non so è un nuovo punto di inizio: il primo brano in italiano che descrive il nostro cambiamento. – raccontano Gennaro Raia e Alessio Iodice – Siamo felici che questa canzone possa essere una rappresentazione chiara di quello che siamo diventati e di quello che vogliamo comunicare».

Ecco la tracklist di U.S: