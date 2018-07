Alessandro Casillo è ‘Ancora qui’: «Ho imparato a lottare e fare sacrifici» INTERVISTA

L’estate di Alessandro Casillo è iniziata con qualche settimana di anticipo: il 1° giugno scorso, infatti, è uscito il suo primo singolo da quattro anni a questa parte. Una vera e propria dichiarazione d’intenti a partire dal titolo, Ancora qui: perché c’è chi non molla e Ale è fra costoro. Conclusi gli studi e con una nuova maturità, Casillo si dice «pronto, preparato, allenato, consapevole.»

Incuriositi da questo ritorno alla discografia – anche se il giovane precisa di non aver mai spezzato il legame con la musica, ma di averla fatta solo per se stesso -, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Alessandro Casillo. E questo è quello che ci ha raccontato.

Ciao Alessandro, allora sono trascorsi quattro anni dal tuo ultimo album e dal libro autobiografico. Adesso ci ritroviamo con un singolo che in qualche modo rivendica il tuo essere Ancora qui. Che cosa è successo da #Ale a oggi?

Sono successe tantissime cose, innanzitutto per quanto riguarda la mia vita a livello personale sono cresciuto e da ragazzo sono diventato un uomo che ha dovuto imparare ad assumersi le proprie responsabilità. Ho imparato tantissime cose, come lottare per ciò che si desidera e anche a fare dei sacrifici. A livello artistico, invece, questo periodo di pausa mi è servito molto per capire cosa mi piacesse davvero e ho realizzato che la musica è ancora una parte fondamentale della mia vita, quindi eccomi ancora qui!

Come è nato il pezzo che segna il tuo rientro nel mondo discografico?

Questo pezzo non l’ho scritto io ma Emiliano Bassi, che aveva già scritto per me il brano che mi ha portato alla vittoria di Sanremo Giovani nel 2012. In questi anni siamo rimasti amici e ha imparato davvero a conoscermi al punto che non appena ho ascoltato Ancora qui, mi sono reso conto che quel pezzo parlava proprio di me e mi rispecchiava al 100%. Sembrava l’avessi scritto io!

In questo periodo è cambiato il tuo rapporto con la musica?

Come ho detto, la musica l’ho sempre amata e ho continuato ad ascoltarla anche per poter imparare qualcosa di nuovo da ogni artista. Inoltre, in questi anni mi sono dedicato molto anche alla scrittura di pezzi miei. Ho scoperto che è una cosa che mi piace molto e voglio assolutamente perfezionarmi in questo.

E il tuo rapporto coi fan, invece, come si è evoluto?

Ho sempre avuto un bel rapporto con i miei fan, anzi in questi quattro anni non mi aspettavo che mi rimanessero così vicino come hanno fatto. Questa cosa mi ha colpito particolarmente perché oggi come oggi escono ogni giorno nuovi artisti dai talent o da Youtube. È bello per me sapere che sono rimasto nel cuore delle persone anche nel corso di questa lunga pausa.

Sia nel videoclip sia dalla copertina del singolo hai un’immagine più matura. Al di là dell’inevitabile crescita anagrafica, c’è anche la voglia di staccarsi di dosso una certa etichetta di teen idol?

Non proprio, diciamo solo che la mia crescita anagrafica corrisponde anche alla mia crescita esteriore, nulla di più.

Quanto è stata importante la scelta di prendersi del tempo per sé in un sistema che corre sempre veloce? C’è stato, magari, qualche momento particolarmente difficile?

La scelta di fermarsi è stata importantissima perché ho dovuto concludere gli studi, cercare un lavoro e rendermi indipendente dalla mia famiglia. È stato un momento molto importante e non mi pento delle mie scelte perché ho potuto riflettere sul mio futuro con calma perché le cose fatte di fretta di solito vengono male.

Al ragazzino che eri che cosa diresti oggi?

Lavora sodo e impegnati per raggiungere i tuoi obiettivi, qualsiasi essi siano.

E se in questo 2018 dovessi aggiungere un capitolo al tuo libro del 2014, che titolo avrebbe?

Ancora qui!

Dopo il singolo, che cosa hai in progetto? Ci sono impegni in programma per l’estate?

Sicuramente uscirà un singolo nuovo a breve e sto scrivendo il disco nuovo, ma è ancora presto per dare delle notizie precise.