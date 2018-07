Wind Summer Festival 2018: la quarta serata su Canale 5 giovedì 26 luglio CAST

[COMUNICATO STAMPA] Giovedì 26 luglio, va in onda in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – la quarta puntata del Wind Summer Festival, l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate. A condurre la serata Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.

Questi gli artisti che vedremo esibirsi sul palco durante la puntata: Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Ermal Meta, Emma, Boomdabash e Loredana Bertè, Fabrizio Moro e Ultimo, Ofenbach, Riki, Le Vibrazioni, Nina Zilli, Ultimo, Mihail, Gue Pequeno, Noemi, Enrico Nigiotti, Bob Sinclar, Biondo, Elodie e Michele Bravi con Gue Pequeno, Briga, Maneskin, Cosmo, Lorenzo Fragola e Gazzelle, Autogol, Vegas Jones, Fred De Palma.

Anche l’edizione 2018 del Wind Summer Festival, oltre ad ospitare i big della musica italiana, dà spazio a 6 giovani artisti emergenti che, sfidandosi a coppie tra loro nel corso delle prime tre puntate, hanno la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Questi i nomi dei 3 giovani artisti che si esibiranno, quindi, durante la quarta puntata sfidandosi per la vittoria finale: Fasma, Federica Abbate e Quentin40.

Il meccanismo di votazione è come quello delle scorse edizioni: ancora una volta è “la musica che vota la musica”! I giovani in gara sono votati dagli artisti big ospiti del Wind Summer Festival e da una giuria di giornalisti musicali e televisivi del web. Ogni sera è stato decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfideranno in occasione del quarto appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale della categoria Giovani.

Durante la puntata, RADIO 105 – radio ufficiale di Wind Summer Festival – assegnerà lo speciale PREMIO RADIO 105 sulla base delle preferenze espresse dal pubblico su www.105.net che voterà il proprio preferito tra i brani che gli artisti proporranno sul palco.