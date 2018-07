The Kolors feat. J-Ax: fuori il videoclip del singolo ‘Come le onde’

In radio dal 6 luglio, Come le onde di The Kolors feat. J-Ax diventa anche un originale videoclip firmato The Astronauts e girato interamente a Milano con protagonisti dei piccoli The Kolors e un piccolo J-Ax. “È stato uno dei set più divertenti e solari che ci siamo trovati a dirigere. – dicono i registi – L’idea dei “mini The Kolors” e del “mini J-AX” è stata proprio di Stash e della sua band.

Abbiamo girato in un caldo pomeriggio d’inizio estate in centro a Milano inscenando un finto live in piazza. Sicuramente la presenza dei fan dei The Kolors che si sono presentati sul set è stata fondamentale perché ha reso tutto più vero e spontaneo.

Dietro a tutto ciò c’è stato però un grosso lavoro di pre produzione, abbiamo fatto moltissimi provini prima di trovare i piccoli protagonisti ed è stato tanto faticoso quanto divertente riprodurre poi su di essi alcuni dei veri tatuaggi dei The Kolors e J-AX. Per questo – concludono – ringraziamo i piccoli attori per la pazienza e la professionalità che hanno dimostrato”. Il video è online sulle piattaforme Youtube e Vevo dalle 14:30 di martedì 25 luglio.