RDS Play On Tour: terza tappa a Lido di Camaiore, poi sull’Adriatico e a Cefalù

Dopo l’inaugurazione a Cattolica e la tappa di Bibione con Beppe De Marco, RDS Play on Tour arriva a Lido di Camaiore con Roberta Lanfranchi, il 28 e 29 luglio. Il team di guerrilla dell’RDS Play on Tour, in collaborazione con Renault raggiungerà già dal giovedì le località in calendario invadendole con attività di engagement e promo per anticipare l’arrivo dello staff RDS.

SI parte fin dalle prime ore del mattino fino al tramonto, con il villaggio RDS Play on Tour a occupare le sei spiagge selezionate, coinvolgendo ascoltatori e bagnanti grazie alla presenza on field dei conduttori con collegamenti on air su RDS e attività social.

Allestita anche un’area Play with… dedicata a Gli Incredibili 2, in arrivo nei cinema con Disney Pixar. Ma il clou delle attività arriva il sabato sera, con il dj set “Pure Party” Klegevich. E dopo Lido di Camaiore, RDS Play On Tour ritorna sull’Adriatico con Paolo Piva, il 4-5 agosto a Porto San Giorgio. Sergio Friscia prenderà il testimone a Vieste nel week end del 11-12 agosto per poi raggiungere la sua compagna di conduzione Anna Pettinelli nella sua Sicilia per l’ultima tappa a Cefalù il 18 e 19 agosto.