Laura Pausini: dal Circo Massimo al giro del mondo con un tour arcobaleno FOTO

[COMUNICATO STAMPA] Sabato 21 luglio e domenica 22 luglio sono le due anteprime del Fatti Sentire World Tour 2018 che, a partire dal 26 luglio a Miami, porterà Laura Pausini in tutto il mondo per un totale di 47 straordinari concerti. Nel suo venticinquesimo anno di carriera, Laura segna un nuovo, incredibile primato.

Dopo il 2007, prima donna a San Siro, e il 2016, prima donna in tour negli stadi italiani, sarà la prima donna in assoluto a cantare sul palco del Circo Massimo di Roma. Una doppietta incredibile (sabato 21 e domenica 22 luglio) in attesa del tour mondiale che partirà con oltre 330mila biglietti venduti in tutto il mondo.

Lo show è prodotto e distribuito da F&P Group, la direzione dell’intero show è di Laura stessa, e il palco prende e cambia forma grazie ai visual e ad un particolare sistema di schermi, insieme a una cornice prospettica che sovrasta l’intero palco, un’idea geometrica regolare, elemento visivo ricorrente di tutto il concerto, con linee rette e forme ben definite.

Lunghissime file di luci a led contornano tutto il palco e alcuni degli strumenti, mentre una serie di tubi luminosi sui due lati del palco si illuminano seguendo gli arrangiamenti dei brani.

L’impianto scenico è stato studiato appositamente per le grandi venues di tutto il mondo: gli schermi principali sono tre, uno alle spalle di Laura e due laterali e, in aggiunta, altri tre sono posizionati sotto le postazioni di musicisti e cori.

Insieme al grande arco sovrastante, lo show può contare in totale su 400 metri quadri di superfice video dove grafiche e immagini cambiano in continuazione restituendo al pubblico un palco diverso per ogni brano. Il palco si sviluppa orizzontalmente su una superficie di 22×16 mt mentre una passerella lunga 24 mt porta Laura letteralmente in mezzo al centro del pubblico.

Ogni elemento della scaletta è caratterizzato da un colore predominante, per andare a formare un vero e proprio concerto arcobaleno.

SCALETTA