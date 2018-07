Alice Merton firma una nuova hit: la sua ‘Lash Out’ nello spot di 3 Italia VIDEO

[COMUNICATO STAMPA] Con il colossale successo di No Roots, Alice Merton diventa global e trova la sua casa “nel mondo”. Ma le regole di questo mondo le stanno strette e porta avanti la sua personale rivoluzione con una nuova hit destinata a consacrarla stella del panorama internazionale: Lash Out, che entra in classifica radio e iTunes in TOP20 e viene subito scelto per il nuovo spot di ‘3’, uno dei brand dell’operatore telefonico Wind Tre, programmato sulle maggiori reti tv nazionali e disponibile sul canale Youtube di 3 Italia.

Alice con No Roots si è dimostrata capace di un percorso artistico fuori dai classici schemi della discografia, e “Lash Out è simile a No Roots, chiunque ci si può identificare. Essere un artista e un essere umano in questo mondo significa confrontarsi con persone che ti fanno sentire obbligata a comportarti in base alle loro regole. Io voglio e ho sempre voluto vivere secondo le mie regole. Ecco da cosa nasce Lash Out, da un profondo sentimento e da una sentita necessità”. (Alice Merton)

Lash Out è stata scritta e composta da Alice Merton con il songwriter americano, già nominato ai Grammy, Dave Bassett (Vance Joy, Elle King). Produzione di Nico Rebscher (già producer di No Roots) insieme a Dave Bassett. Il mix è stato affidanto a Serban Ghenea (Lorde, Bruno Mars, Pink) già vincitore di numerosi Grammy.