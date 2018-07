Dopo il successo del suo ultimo album RockStar, già triplo disco di platino nonché il disco più venduto degli ultimi sei mesi In Italia (classifica FIMI) e il tutto esaurito con la prima parte del suo tour, il rapper Sfera Ebbasta annuncia una nuova avventura live. In pieno summer tour arrivano, infatti, le date dello Sfera Ebbasta RockStar European tour 2018, al via il 13 settembre.

Ecco il calendario:

13 settembre – Parigi , Wanderlust

, Wanderlust 20 settembre – Bruxelles , La Madeleine

, La Madeleine 22 settembre – Amsterdam , Melkweg

, Melkweg 28 settembre – Barcellona , Razzmatazz 2

, Razzmatazz 2 5 ottobre – Ginevra , Bypass club

, Bypass club 6 ottobre – Zurigo , Komplex 457

, Komplex 457 7 ottobre – Londra , 02 Academy Islington

, 02 Academy Islington 13 ottobre – Katowice, QueFestiwal

Durante lo Sfera Ebbasta – RockStar European tour, il rapper dei record proporrà dal vivo tutti i brani tratti dall’ultimo album d’inediti RockStar, senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera, consacrandolo come idolo rap tra i più apprezzati della nuova generazione. L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus.