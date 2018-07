Arriva in radio venerdì 20 luglio il nuovo singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds, If Love Is The Law, estratto dall’album numero 1 in UK Who Built the Moon?.

Il singolo, che vanta la presenza del leggendario Johnny Marr alla chitarra e all’armonica, sarà disponibile in digitale dal 17 agosto e in vinile dal 14 settembre.

Il vinile contiene, oltre al singolo, anche la sua edizione strumentale insieme alla traccia inedita Alone On The Rope, presente sul lato B.

Ecco la tracklist:

A1. ‘If Love Is The Law’

A2. ‘If Love Is The Law’ (Instrumental)

B1. ‘Alone On The Rope’

Dopo aver suonato in UK, Europa e Nord America e in diversi festival in tutto il mondo, i Noel Gallagher’s High Flying Birds continuano questa estate il loro Stranded On The Earth World Tour 2018-2019 nel Regno Unito.