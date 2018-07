È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 29.2018 (dal 13 al 19 luglio 2018) che vede ancora una volta Non ti dico no di Boomdabash & Loredana Bertè saldo in vetta seguito da Amore e Capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston (stabili) e Una grande festa di Luca Carboni (terzo). Secondo i dati EarOne, fa un balzo in quarta posizione One Kiss di Calvin Harris & Dua Lipa (+3) precedendo così Felicità puttana dei Thegiornalisti (quinti, -1), La cintura di Alvaro Soler (stabile al sesto posto) e Low di Lenny Kravitz (settimo, -2). Completano la Top Ten Flames di David Guetta & Sia (stabili in ottava posizione), Nero Bali di Elodie, Michele Bravi & Guè Pequeno (noni, +1) e Fotografia di Carl Brave feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra (decimi, -1.

Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi è la più alta nuova entrata della classifica airplay in posizione 18. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl]

