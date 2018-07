Subsonica: nuovo album dal 12 ottobre poi il tour in Europa DATE & INFO

Annunciato ufficialmente per il 12 ottobre 2018 il nuovo album dei Subsonica, 8, in uscita per Sony Music che segna il ritorno della band torinese a quattro anni dal precedente album di inediti. Per celebrare la pubblicazione del progetto, Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio partono in tour sui palchi europei con European reBoot2018, al via il prossimo 4 dicembre.

“Da più di 20 anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è l’Europa. – spiegano i Subsonica – Oggi che riavviamo i motori per l’ottavo viaggio, desideriamo ripartire – anche idealmente – da questo grande luogo che continua ad allargare e a restringere i suoi confini.

Senza il suono tecnologico e meticcio della Londra degli anni ’90, senza l’elettronica tedesca, la Parigi ironica e groovosa del french funk, i colori delle street parade di Zurigo, gli inaspettati echi africani del Matongé di Bruxelles proprio nel cuore dell’Europa; senza la leggendaria Amsterdam con la storica sala del Melkveg e in questo giro anche l’Irlanda, la nostra italianità musicale oggi avrebbe molti meno elementi di confronto e di stimolo. È anche bella l’idea di ripartire, insieme dopo una lunga pausa, con il pensiero di intraprendere un viaggio vero. Non solo una bella serie di concerti.”

Ecco il calendario europeo (Vertigo):