Laura Pausini al Circo Massimo: ecco gli artisti in apertura il 21 e 22 luglio

[COMUNICATO STAMPA] Mancano pochi giorni a quello che si preannuncia essere l’evento musicale italiano del 2018. Il 21 (sold out) e il 22 luglio (ultimissimi posti), Laura Pausini sarà infatti la prima donna a cantare sul palco del Circo Massimo di Roma, i due concerti che precedono il tour mondiale che proseguirà negli Stati Uniti, America Latina ed Europa.

Al Circo Massimo, alcuni degli autori che hanno collaborato con lei nel suo ultimo disco Fatti sentire saliranno sul palco e apriranno le due serate con i brani più conosciuti del loro repertorio.

I protagonisti dell’opening della prima serata, sabato 21 luglio, saranno Virginio, che insieme a lei ha firmato E.STA.A.TE., brano estivo in alta rotazione radiofonica, Fantastico (Fai quello che sei) e Il caso è chiuso, Edwyn Roberts, già tra gli autori musicali di Simili e co-autore anche per le musiche di Non è detto, brano di lancio di tutto il progetto, e Daniel Vuletic storico collaboratore di Laura che nell’ultimo disco è autore delle musiche per Nuevo, Un progetto di vita in comune, Il caso è chiuso e Francesca (Piccola aliena).

Domenica 22 luglio apriranno invece il concerto Tony Maiello, che ha scritto a quattro mani con Laura Il coraggio di andare, Giulia Anania, tra le firme de La soluzione e Enrico Nigiotti, uno degli autori de Le due finestre.

I biglietti per il Circo Massimo e per il tour mondiale, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili online sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Alitalia è official carrier del World Tour, Media partner è RTL 102.5.