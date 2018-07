I Lacuna Coil hanno festeggiato i loro primi vent’anni esibendosi all’O2 Forum Kentish Town di Londra accompagnati dal gruppo circense Incandescence. Dal 9 novembre, il concerto si può (ri)vivere grazie al DVD The 119 Show – Live In London in attesa della chiusura del 119 Show Tour alla Santeria Social Club di Milano il 15 novembre.

«Quello che è successo all’O2 Forum Kentish Town a Londra il 19 gennaio è stato davvero magico. – racconta la band – Un’esperienza che vivi una volta nella vita, sia come persona, sia come band. Il lavoro che c’è stato dietro, la tensione prima di salire sul palco, l’intensità della performance, l’energia del pubblico, sembrava tutto completamente nuovo per noi.

Andava oltre tutto quello che avevamo vissuto fino a quel momento. Non si è trattato di un semplice show. È stato un evento, una festa di compleanno, la celebrazione di un anniversario e, prima di ogni altra cosa, un immenso ringraziamento a tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo viaggio. E adesso, con la pubblicazione di The 119 Show – Live in London abbiamo la possibilità di condividere la magia anche con quei fan che purtroppo non erano riusciti a partecipare alla nostra festa»

Di seguito la tracklist del DVD (Century Media Records):