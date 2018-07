Dopo la vittoria di Amici17 e il sold out in 24 ore di metà delle date del Plume Tour in arrivo a Novembre, Irama torna ad esibirsi il prossimo anno con il suo Live 2019 nelle principali città italiane (Vivo Concerti):

1 marzo – Venaria (TO), Teatro della Concordia

(TO), Teatro della Concordia 6 marzo – Napoli , Casa della Musica

, Casa della Musica 8 marzo – Roma , Atlantico Live

, Atlantico Live 16 marzo – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 20 marzo – Brescia , Gran Teatro Morato

, Gran Teatro Morato 22 marzo – Firenze, Obihall

I biglietti sono in vendita su Ticketone.it da martedì 17 luglio 2018 alle ore 16:00 e in tutti i punti vendita Ticketone da venerdì 20 luglio 2018 alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Continua il successo di Plume, nuovo album di Irama, che, uscito l’1 giugno per Warner Music, ha debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia ed è certificato doppio Platino.